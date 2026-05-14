Predrag Mijatović je govorio o svemu...

- Poznajem Enrikea Rikelmea veoma dobro, i njega i njegovog oca koji je bio u upravnom odboru dok sam ja bio sportski direktor. On je mlad biznismen koji je postigao važne stvari i ne krije želju da jednog dana postane predsednik Reala. Ali, da li je taj dan došao? Mislim da nije. Raspisivanje ranih izbora ostavlja premalo vremena za ozbiljnu kampanju. Mlad je, ima vremena. Da sam na njegovom mestu, ne bih žurio, naročito jer ide na nikog drugog do Florentina Pereza - jasan je Mijatović.

On je dodao da bi prijateljski savetovao Rikelmea da se povuče:

- Ako me pozove, reći ću mu da to ne radi. Kao prijatelj, smatram da je prerano i da mu ne treba ulazak u ovaj haos. Ako me bude pitao za pomoć, reći ću mu da u ovom trenutku to ne mogu da uradim.

Mijatović je prokomentarisao i promenu u ponašanju prvog čoveka kluba.

- Razumem da je Florentino pod velikim pritiskom i kritikama. Dve godine bez titule u Realu je kao deset godina u bilo kom drugom timu. On želi da nastavi, a ako postoje glasine da neko drugi može bolje, on raspiše izbore i to je to. Da prekine spekulacije. Nisam navikao da vidim Florentina tako besnog i ratobornog, ali to je njegov način reagovanja, iako ga dugo nismo videli takvog.