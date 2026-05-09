Real Madrid se nalazi u nezapamćenoj krizi. Kraljevski klub će gotovo izvesno ovu sezonu završiti bez trofeja, a ovih dana se najviše priča o skandalima koje prave igrači.

Tuča između Federika Valverdea i Orelijena Čuamenija je izazvala pravi potres i potvrdila da u svlačionici vlada opšti haos. Klub je brzo reagovao, pa su Urugvajac i Francuz kažnjeni sa po 500.000 evra.

Alvaro Arbeloa neće po završetku sezone ostati na mestu prvog trenera Reala, a spekuliše se sa nekoliko imena ko bi mogao da bude sledeći šef stručnog štaba najtrofejnijeg evropskog kluba.

Sve više se priča o povratku Žozea Murinja na "Santijago Bernabeu", a njegov dolazak je podržao i potpredsednik Partizana Predrag Mijatović, inače nekadašnji sportski direktor Reala.

- Da sam ja sportski direktor Real Madrida u ovom trenutku, ne bih imao nijednog momenta dilemu, doveo bih Žozea Murinja. Smatram da je on najbolje rešenje, jer je ovom timu potreban autoritet i čvrsta ruka - istakao je Mijatović.

Prokomentarisao je tuču Valverdea i Čuamenija.

- Takve stvari nikada ne smeju da izađu iz svlačionice, ali sada ipak mora sve da se zna. Fudbal se promenio i napredovao. Najgora kazna za igrača nije novčana, jer oni zarađuju milione, već je za njih najgore kada ne igraju - rekao je Mijatović.