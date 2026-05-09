Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Novi Pazar u petom kolu plej-ofa Superlige Srbije.

Crveno-beli su u derbiju sa Partizanom overili devetu uzastopnu šampionsku titulu, pa meč sa ekipom Nenada Lalatovića neće imati rezultatski značaj za izabranike Dejana Stankovića.

Zato je u fokusu proslava 40 godina bratstva sa Olimpijakosom, pa će se na "Marakani" obeležiti veliki jubilej kada je reč o bliskim vezama navijača dva kluba.

Tim povodom su Daglas Ovusu, Jung-Vu Seol i Mahmudu Bađo su otpevali poznatu pesmu i tako na najbolji način pozvali navijače na najveći srpski stadion.

- Ako još uvek ne znate ceo tekst pesme, vreme je da u naučite, jer 9. maja od 18.00 pevamo zajedno - napisali su iz Zvezde.