Kako sada stvari stoje, došlo je do jednog preokreta. Igrač je bio viđen da napusti Zvezdu, ali sve se promenilo.

Ražili su minulog leta na "Marakani" alternativu za Radeta Krunića. Gledali su Andreja Bačanina i Vasilija Novičića iz Superlige Srbije. Praktično se mesecima upoređivao taj dvojac, ali na kraju su crveno-beli morali da prošire pretragu i preorijentišu se na inostranstvo.

Po statističkim parametrima – Bađo je bio ispred svih drugih, i to debelo. Zbog toga su na Marakani investiciju u momka rođenog 2004. godine shvatili kao dugoročno ulaganje koje će se u nekom momentu višestruko vratiti prenosi "Meridijan".

I zato ne žure, međutim dešavalo se svašta tokom sezone… Slabo je Bađo ušao u ritam minulog leta, i trebalo mu je određeno vreme da se adaptira na treninge u Zvezdi. Odudarao je, jurio za saigračima, ali na kraju uspeo da ih stigne. Zato ga je Dejan Stanković nagradio minutima u večitom derbiju.

Nije imao ni sreće, jer se Krunić u tekućoj sezoni etablirao kao najbolji fudbaler Zvezde. To će vam bez dileme reći svako koga pitate u svlačionici crveno-belih. To je smanjilo Bađov obruč, premda je imao šansu da protiv Pafosa iskoristi izostanak Krunića. Međutim, odigrao je Gabonac baš lošu utakmicu, i donekle kumovao primljenom golu u prvom minutu, usled slabog ulaska u duel.

Nije za očekivati da će imati veću ulogu protiv Vojvodine u finalu Kupa Srbije, ali nije isključeno da protiv Radnika i OFK Beograda pokuša da popravi status pred početak letnjih priprema.