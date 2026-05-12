Čuveni košarkaš i funkcioner Crvene zvezde Vladimir Cvetković, preminuo je na Đurđevdan. Sahrana je danas u 14 časova, a pre toga je održana komemoracija u njegovu čast u Medija centru Crvene zvezde.

U njoj je ostavio dubok trag kao igrač, zatim i kao funkcioner, dok će svima zauvek biti urezano u pamćenju i koliko je voleo klub. Tu ljubav je usadio i sinu Rastku, koji je danas slušao dirljive govore u čast svog oca, kao podsetnik koliko je dao Zvezdi i koliko je bio voljen u svim krugovima.

Sport je jednostavno bio "u krvi" porodice Cvetković. Tako je Cveletova bivša supruga Rada Đurić bila košarkašica, njega kćerka Zorana igrala je košarku, a sada je doktor kliničke psihologije u SAD, a sin Rastko bio je košarkaš Zvezde početkom devedesetih.

Rastko Cvetković je u tri navrata nosio dres Zvezde. Najpre od 1988. do 1993, u sezoni 1994/95, pa i u takmičarskoj 1998/99. Igrao je i za AEK iz Atine u sezoni 1993/94, kao i za Denver Nagetse u takmičarskoj 1995/96, kada je odigrao 14 mečeva za franšizu iz Kolorada.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je za Nagetse nastupao u godini kada se rodio Nikola Jokić, najbolji igrač u istoriji ovog kluba.

U kasnijoj fazi karijere Rastko Cvetković igrao je takođe još za Šopron u Mađarskoj, Espo Honku u Finskoj, Belenenses i Sejšal iz Portugala.