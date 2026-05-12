Terzić je održao emotivan govor.

- Poštovana porodico, uvaženi prijatelji, danas se opraštamo od Vladimira Cvetkovića, od čoveka čije ime je zauvek utkano u našu istoriju. Nije bio samo generalni direktor Crvene zvezde, već jedan od simbola najveće epohe. Vodio je klub punih 18 godina sa verom, upravo u vreme njegovog mandata, Zvezda je dotakla vrhove o kojima su svi sanjali, postala je šampion Evrope i sveta. Velike pobede ne dolaze slučajno.

- Govorio je mirno i gospodski, stajala je ljubav prema Zvezdi, modernizovao ju je, učinio je evropskom i postavio temelje. Već 12 godina se nalazim na poziciji na kojoj se nalazio, baš zato razumem koliki je to teret. Koliko snage i odricanja da bi se nosila i odgovornost. Ono po čemu ćemo ga dodatno pamtiti je način na koji je voleo Zvezdu.

- Na proslavi 70. rođendana je održao veličanstven govor, gde je opisao šta Zvezda predstavlja svima nama: "Ima trenutaka u životu kada stvarnost nadmaši i najlepše snove". On je pretvarao snove u stvarnost. Razumeo je sport. Nosio je u sebi ono što mora da bude princip i sistem vrednosti našeg kluba.

- Ljudi poput Cveleta ne odlaze nikada, ostaju u istoriji kluba, u sećanjima generacija, u pričama koje će se prenositi kao primer kako se voli i gradi Crvena zvezda.

- Dragi naš Cvele, u ime našeg kluba, želim da ti kažem jedno veliko hvala. Za dostojanstvo, veličinu, emociju i veru koju si ostavio svima nama. Tvoje ime će zauvek živeti u istoriji svih zvezdaša, nek ti je večna slava – poručio je Zvezdan Terzić.