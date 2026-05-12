Do 98. minuta je ekipa Kristijana Ronalda imala prednost koja im je garantovala osvajanje šampionske titule, a onda šok.

Sergej Milinković-Savić, Karim Benzema i ostatak plavog tima iz Rijada su rešili da se ne predaju i izjednačujućim golom bi mogli u potpunosti sve da preokrenu u svoju korist.

Vodeći gol u derbiju za titulu bio je delo francuskog napadača Mohameda Simakana, koji je u 37. minutu napravio početnu razliku između dva velika rivala.

Tim Simonea Inzagija je u preostalih sat vremena imao veći posed lopte, ali to nije bilo dovoljno da se iskreiraju prave šanse za izjednačenje, sve do osmog minuta sudijske nadoknade.

Tada je, u jeku već pripremljene proslave na "King Saud Universiti" stadionu, golman Bento napravio neverovatnu grešku i postigao autogol koji je obustavio slavlje i udahnuo novi život Al Hilalu.

Al Nasr je i dalje prvi sa 83 boda i ostao mu je još jedan meč, protiv Damaka kod kuće 21. maja.

Al Hilal sa dva meča do kraja, protiv Neoma kod kuće i Al Fejhe na strani, uz pet bodova manje, pa je jasno da će mu biti potrebne obe pobede, uz kiks Al Nasra u poslednjoj rundi.