Fudbaleri Al Hilala slavili su u gostima protiv Al Hiladža (2:1), u zaostalom meču 28. kola saudijskog prvenstva.

Strelac izjednačujućeg pogotka za Al Hilal bio je naš Sergej Milinković-Savić. Popularni SMS je glavom posle kornera Rubena Neveša u 34. minutu postigao gol.

Domaćin je vodio od 11. minuta, kada je Džošua King pogodio mrežu Bunua.

Sultan Mandaš je u 79. minutu doneo preokret Al Hilalu, posle katastrofalne greške defanzivca domaćih.

Al Hilal je tako, tri kola pre kraja, prišao vodećem Al Nasru na dva boda zaostatka.

Dva tima sastaju se za nedelju dana i biće to praktično okršaj za titulu.