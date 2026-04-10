Bivši napadač Porta javio se posle kiksa njegovog Al-Ahlija protiv Al-Fejhe (1:1), koji je protekao uz kontroverzne odluke sudija, zbog čega se oglasio i sam klub.

Galeno se javio pre toga, kaže da je liga pokazala nepoštovanje ovakvim tretmanom prema rivalima lidera Al-Nasra i poručio da "mogu slobodno da predaju trofej jednoj osobi", aludirajući na Ronalda.

-Mogu da predaju pehar, to je ono što očito žele i rade na tome, žele da nas izbace iz šampionske trke po svaku cenu. Žele da daju trofej jednoj osobi. To je strašno nepoštovanje prema našem klubu - poručio je Brazilac.

Njegova poruka usledila je nakon niza spornih situacija u meču Al-Ahli - Al-Fejha. Iz tabora Al-Ahlija optužuju sudiju da nije svirao čak tri penala za njih, uključujući i onaj u poslednjem minutu.

Sve sporne situacije su dokumentovali i objavili na svojim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.

Izgubljeni bodovi su usporili Al-Ahli u šampionnskoj trci i poteri za Al-Nasrom koji je uz meč manje ima četiri boda više i ima najveće šanse da na kraju bude prvak, prvi put sa Ronaldom u timu.

Drugi mesto zauzima Al-Hilal.

Nakon utakmice, klub јe takođe izdao zvanično saopštenje u kojem je izrazio "duboko nezadovoljstvo" suđeњem i naveo da su greške imale direktan uticaј na ishod utakmice i na trku za šampionat.

Upravni odbor kluba јe takođe zatražio pristup komunikaciјi izmeђu sudiјa i VAR-a, kao i snimcima razgovora tokom utakmice, tražeći veću transparentnost u vezi sa donetim odlukama.