Reprezentativac Argentine Lionel Mesi zabrinuo je fudbalsku javnost jer se na poslednjem meču Inter Majamija povredio i doveo u pitanju nastup na Svetskom prvenstvu ovog leta.

Klub u kojem nastupa Mesi se oglasio zvaničnim saopštenjem, gde je pojasnio situaciju sa Argentincem, ali nije dao okvire kada će biti spreman da ponovo bude na terenu.

- Nakon dodatnih medicinskih pregleda obavljenih ovog ponedeljka, početna dijagnoza ukazuje na preopterećenje povezano sa mišićnim zamorom zadnje lože leve noge. Vreme njegovog povratka fizičkim aktivnostima zavisiće od kliničkog i funkcionalnog oporavka - stoji u klupskom biltenu, a utisak je da će Mesi dati sve od sebe da se spremi za Svetsko prvenstvo, gde Gaušosi brane titulu.