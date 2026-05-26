Prilično zanimljivo izgleda spisak "orlova" gde nema velikog broja najboljih igrača, a tu su i neka nova lica.

Zanimljivo je da su pozive dobili Vukašin Đurđević, Nikola Simić, Vladimir Lučić, Mirko Milikić...

Evo kako to izgleda:

Golmani: Filip Stanković, Veljko Ilić, Luka Lijeskić

Odbrana: Strahinja Pavlović, Strahinja Eraković, Ognjen Mimović, Kosta Nedeljković, Vukašin Đurđević, Veljko Milosavljević, Nikola Simić, Mirko Milikić, Stefan Bukinac, Adem Avdić

Sredina terena: Aleksandar Stanković, Njegoš Petrović, Vasilije Kostov, Vanja Dragojević, Petar Stanić, Vladimir Lučić, Dejan Zukić, Andrija Živković, Anrija Maksimović, Veljko Birmančević, Lazar Ranđelović

Napadači: Jovan Milošević, Nikola Štulić, Mihailo Ivanović

Utakmice protiv Zelenortskih ostrva i Meksika igraju se 31. maja i 6. juna.