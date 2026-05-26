Fudbalski klub Crvena zvezda pronašao je novo pojačanje i to na uvek neugodnu poziciju levog beka.

Na "Marakanu" je stigao Miloš Tabački, dosadašnji član Vojvodine.

Reč je o momku koji pokriva poziciju levog beka i koji je bio standardan u Vošinim klincima, nastupajući sa godinu dana starijim fudbalerima u Kadetskoj ligi Srbije.

Ujedno je i standardan reprezentativac Srbije do 16 godine, i uz Mateja Striku važi za jednog od najtalentovanijih bekova u mlađim kategorijama naše zemlje.

Tabački je rođen u Zrenjaninu, a ne treba zaboraviti da je Zvezda ne tako davno iz Vojvodine dovela i Strahinju Baucala, tada kapitena pionira Novosađana, a sada momak koji će proći letnje pripreme sa prvim timom pod komandom Dejana Stankovića.