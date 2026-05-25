Volfsburg je sjajno otvorio utakmicu i poveo već u trećem minutu golom Dženana Pejčinovića, pa je delovalo da će favorit kontrolisati meč.

Ipak, Paderborn je uspeo da se vrati u finišu prvog poluvremena, kada je Filip Bilbija u 38. minutu pogodio za 1:1 i potpuno vratio svoj tim u igru.

Veliki problem za Volfsburg nastao je kada je Joakim Mele u kratkom vremenskom razmaku dobio dva žuta kartona i ostavio svoju ekipu sa igračem manje.

Paderborn je brojčanu prednost uspeo da naplati tek u produžecima, a junak istorijskog trijumfa postao je Laurin Kurda, koji je u 100. minutu postigao gol za potpuni delirijum navijača domaćeg tima.

Klub je tako obezbedio povratak u Bundesligu prvi put još od sezone 2019/20 i prekinuo šestogodišnje čekanje na povratak među nemačku elitu.