Po rečima brazilskih novinara, Korintijans i Mateus već imaju postignut dogovor, jer Brazilac sa odobravanjem gleda na povratak u rodnu zemlju.

Tamo bi veoma uspešnu karijeru mogao da privede kraju, a jedan od motiva bi mogao da bude i to što na početku karijere nije ostavio dubok trag u Brazilu.

-Mateus Magaljaeš bi trebalo da bude prvo pojačanje Korintijansa u letnjem prelaznom roku. Korintijans je dogovorio angažovanje golmana Mateusa Magaljesa iz Crvene zvezde iz Srbije. Uprava Korintijansa već ima usmeni dogovor sa golmanom od 33 godine i čeka otvaranje transfer prozora, kao i kraj zabrane transfera, da bi zvanično potvrdili posao. Uprkos tome što ima ugovor do juna 2027. u evropskom klubu, golman pozitivno gleda na povratak u Brazil i verovatno će pregovarati o svom odlasku - navodi novinar Tijago Rodrigeš.

Iako su iz Crvene zvezde stizali jasni signali da Mateuš nije na prodaju i da se na njega ozbiljno računa u narednoj sezoni, Brazilci ne odustaju! Tamošnji mediji tvrde da već znaju i kakva mu je uloga namenjena u novom klubu, u koji bi trebalo da stigne kao prvo letnje pojačanje.

-Mateus bi došao da bude 'senka' Huga Souze. Iako u golmana imaju potpuno poverenje, u Korintijansu smatraju da golmani iz omladinskog pogona ne teraju da Huga Souzu da napreduje na poziciji prvog golmana. Zato uprava traži iskusnije ime da poveća konkurenciju u timu - dodao je brazilski novinar koji prati Korintijans.