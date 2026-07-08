Veliki skandal potresa rumunski fudbal. U centru pažnje je Hrvat Damjan Đoković, za kojeg se sumnja da je učestovao u nečasnim radnjama.

Odel za integritet Rumunskog fudbalskog saveza pokrenuo je istragu protiv veziste Kluža zbog sumnje da je na jednoj utakmici namerno dobio žuti karton, na šta je navodno u kladionicama uplaćen iznos od čak 800.000 evra.

Istraga je pokrenuta i protiv klupskog advokata Joana Ivaskua, a u središtu sumnji je utakmica protiv Botosanija odigrana 19. decembra 2025, koju je Kluž dobio rezultatom 1:0.

Đoković se tereti da je namerno zaradio javnu opomenu zbog rasprave. Prema informacijama rumunskog portala Fanatik, upravo je na igru da će Đoković na toj utakmici dobiti žuti karton u svetskim kladionicama uplaćeno neverovatnih 800.000 evra.

Ako se optužbe pokažu kao tačne, kazne bi mogle biti drastične.

Prema pravilniku Saveza Đokoviću preti suspenzija do dve godine te novčana kazna od 300.000 leja, što je oko 60.000 evra. Međutim, teže posledice bi mogao snositi i sam klub, za kojeg je u slučaju ovakvih prekršaja predviđena i najstroža kazna - izbacivanje u niži rang.

Dok traje istraga, Đokovićev prijatelj i bivši golman Alesandro Kaparko izneo je tvrdnje da je čitav slučaj zapravo nameštaljka samog kluba.

- Ovo je strategija ljudi iz Kluža koji žele da se reše Damjana jer ima jako visok ugovor. Odlično ga poznajem, on je vrhunski profesionalac. Dok nije imao klub, trenirao je triput dnevno. Istina će izaći na videlo - izjavio je Kaparko za emisiju "Liga DigiSport".

Italijan je kao argument naveo i Đokovićevo imovinsko stanje.

- Kako možete optužiti čoveka koji poseduje 32 stana kupljena novcem od fudbala? Njemu takve gluposti ne trebaju. Igrači često uzimaju kartone pre zimske pauze kako bi ranije otišli na odmor, ali ovde to nije slučaj. Klub je frustriran i želi ga uništiti - dodao je.

Vlasnik Kluža, Joan Varga, bio je oštar prema svom igraču nakon što su se optužbe pojavile u javnosti.

- Ako je pogrešio, dobiće otkaz! Odmah ćemo raskinuti ugovor. Želimo da se ogradimo od ovoga. Ko pogreši, taj i plaća - kratko je poručio Varga.