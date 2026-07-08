Fudbalski klub Spartak iz Subotice novu sezonu igraće u Prvoj ligi Srbije nakon što su posle 17 godina ispali iz Superlige.

Žele "golubovi" da se što pre vrate u elitu, pa su krenuli u jačanje igračkog kadra. Doveli su tri igrača u istom danu, a u pitanju su Vladimir Kovačević, štoper koji stiže iz Rusije, desni bek Vladimir Desnika, ali i neakadašnji kapiten Crvene zvezde Aleksandar Kovačević.

Čuveni "Tenk" prethodne sezone nosio je dres Voždovca, a u karijeri je igrao za Novi Pazar, Železničar, Radnički iz Niša... a godinu i po dana je već proveo u Spartaku kada je 2013. prešao na "Marakanu" upravo iz Subotice.