Nekadašnji kapiten Crvene zvezde i reprezentativac Srbije Nenad Kovačević novi je trener kadetskog tima subotičkog Spartaka.

Spartak je nakon mnogo godina ove sezone ispao iz Superlige Srbije, ali su zato njihovi omladinci završili na trećem mestu u zemlji. Već više od deceniju Golubovi polažu mnogo na mlađe kategorije i potragu za talentima širom Srbije, a sada su odlučili da u svom sistemu ukažu poverenje Kovačeviću.

Popularni Piksi je ovako napravio zaokret u svojoj trenerskoj karijeri, koju je do sada gradio kao trener niželigaških seniorskih ekipa. Bio je na klupi Podunavac Belegiša, Sopota, Prve Iskre Barič, Vršca, Radničkog iz Sremske Mitrovice, Kikinde, Šušnjara i Mladenovca.

Ipak, već ima iskustva u radu u mlađim kategorijama pošto je bio kratko 2023. godine trener omladinaca OFK Beograda, dok je poslednji angažman imao u kadetskoj ekipi Mladosti iz Lukićeva.