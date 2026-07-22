Fudbaleri Hajduka iz Splita dočekuju Pafos u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Pafosa.

Trener kiparskog kluba je Rikardo Sa Pinto, koji je 2013. godine sedeo na klupi Crvene zvezde.

Portugalski stručnjak je pred meč na "Poljudu" govorio o ciljevima njegovog kluba.

- Prošle godine smo osvojili Kup, zato smo tu. Imamo duh i mentalitet koji volim. Želim osvajati titule i trenirati igrače s pravim stavom. Ideja je ista, ne menjamo ništa. Borićemo se za tri trofeja kod kuće i borićemo se za ulazak u Evropu, iako znamo da je jako teško. Moramo ići korak po korak, prvi korak je Hajduk. Biće sjajna borba i odlučivaće detalji.

Zatim je govorio o fudbalu na ovim prostorima.

- Hrvati su sjajni, kao i Srbi i svi igrači s tog područja. Uvek smo pratili to tržište, mi Portugalci, ali fudbal je sad univerzalan, nije do Kiprana, Hrvata. Igrači dolaze od svuda, sve je do ekipa i trenera. Navijači su sjajni ovdje u Splitu, stvaraju pritisak na igrače i sudije. Moramo biti mirni i da uživamo - rekao je Sa Pinto.