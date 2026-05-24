Pod komandom Huana Karlosa Karseda ostvario je Pafos najbolje rezultate od svog osnivanja. Doneo je Španac titulu kluba iz istoimenog mesta, a potom eliminisao Crvenu zvezdu u baražu i izborio plasman u Ligu šampiona.

Sjajni poduhvati nisu prošli nezapaženo, pa se bivši pomoćnik Pepa Gvardiole preselio u moskovski Spartak, a na njegovo mesto stigao nekadašnji šef struke Crvene zvezde – Rikardo Sa Pinto.

Pokušaće Pafos da dođe do prvog trofeja na čelu sa portugalskim stručnjakom, s obzirom na to da će 29. maja u finalu Kupa odmeriti snage sa Apolonom iz Limasola.

Tim povodom oglasio se upravo Sa Pinto.

- Veoma sam ponosan na ovaj tim, na još jednu veliku pobedu i na činjenicu da smo već obezbedili mesto u evropskim takmičenjima. Ovo je rezultat napornog rada, posvećenosti i zajedništva koje ekipa pokazuje svakog dana - poručio je Portugalac, pa potom dodao:

- Sada je sva naša pažnja usmerena ka finalu. Zajedno, potpuno fokusirani i odlučni da se borimo za trofej. Nastavimo da zajedno pišemo istoriju.

Navijači Zvezde pamte Sa Pinta i po jako kratkoj epizodi na "Marakani" kada je tokom sezone 2012/13 bio trener crveno-belih na svega 11 mečeva.