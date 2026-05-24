Srbiji u julu predstoje dva meča kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine, prvi protiv Švajcarske na gostovanju (2.jul), atri dana kasnije u BiH dolazi u Beograd.

Alimpijević je već ranije rekao da bi centar Denvera Nikola Jokić trebalo da bude na raspolaganju za oba prozora, dok se kapiten Bogdan Bogdanović verovatno priključuje u avgustovskim akcija.

-Da, datumi su jasni i sve se već zna. Okupljanje reprezentacije je zakazano za 22. juna. Utakmice tog prvog prozora igramo 2. i 6. Uskoro ćemo zvanično zakazati i jednu prijateljsku utakmicu koju ćemo najverovatnije igrati u Srbiji pre tog prvog meča. Sada je ono vreme kada se najviše priča sa igračima, kada se diskutuje o trenutnom zdravstvenom biltenu. Složićemo se, posle ovako napornih sezona i ogromnog broja utakmica, zdravlje momaka mora biti na prvom mestu. Prisutno je veliko mentalno zasićenje, sezone su teške i naporne. Finansijski gledano, ovo je verovatno jedna od najboljih godina u istoriji košarke i sve ide u tom pravcu, ali to sa sobom povlači strašne fizičke napore, pa boga mi i psihički pritisak, jer su svi u klupskim sezonama imali imperativ da moraju nešto da osvoje", rekao je Alimpijević za Mozzart sport.

"Orlovi" su trenutno na skoru 2-2, a selektor je govorio i o tome koliko je zadovoljan učinjenim u prethodna dva prozora.

-Nije nikakva tajna da bi idealan scenario bio da smo dobili onu jednu utakmicu protiv Turaka. Međutim, kako je moglo da bude bolje, tako je moglo da bude i znatno gore. Imali smo strašno mnogo problema u tim prvim prozorima, počevši od samog sastavljanja tima. Izuzetno sam zahvalan svim momcima koji su se odazvali, dali maksimum i odigrali taj period na vrhunskom nivou, pokazavši karakter - rekao je Alimpijević.

Srbija je oba meča izgubila od Turske, prvo u Beogradu, a potom i u Istanbulu

-Te dve utakmice su pravi pokazatelj kako se bori za zemlju Srbiju. Kada se borbenošću, dobrim karakterom i ponosom nadoknadi sve. Druge dve utakmice smo igrali maltene na jednu loptu. A u kakvim okolnostima? Igrali smo sa samo jednim jedinim igračem sa poslednjeg Evropskog prvenstva, Ognjenom Dobrićem, dok je Turska prekoputa nas imala devet igrača sa tog šampionata! Zato moram da budem zadovoljan načinom na koji smo odigrali. Fali nam ta jedna pobeda za idealnu sliku, ali sada imamo priliku da u oba prozora stignemo sve što želimo - jasna je poruka selektora Srbije.