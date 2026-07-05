- Videli smo i na treninzima da to dobro izgleda, timski. Na taj podatak sam možda i najponosniji, 30+ asistencija. Ima drugih stvari koje treba da se zategnu, ali ovo pokazuje da među njima vlada dobra atmosfera - rekao je selektor Alimpijević.

Srbija je u novembarskom FIBA prozoru savladala selekciju Bosne i Hercegovine u neizvesnoj utakmici u Sarajevu 74:72.

- Videli smo da je Bosna dobro izgledala, znamo i kako je nama bilo u toj poslednjoj utakmici, tako da, biće potpuno različite utakmice od onoga što smo videli do sada. To je ekipa koja igra čvršće, koja je mnogo više u kontaktu, više fokusirana na igru unutar perimetra, dok smo imali Švajcarsku koja je orijentisana na šut spolja. Biće drugačije u njihovom pristupu igri i u odnosu na prethodni prozor koji smo odigrali sa njima, četiri nova igrača su tu, a mi imamo osam novih u odnosu na prethodni prozor - rekao je Alimpijević.

Alimpijević je iskoristio priliku da čestitaju U17 reprezentaciji Srbije na ogromnom uspehu i plasmanu u finale Svetskog prvenstva u Istanbulu.

- Gledali smo, čitav stručni štab je gledao zajedno i veoma smo ponosni i na tu decu, na selektora i čitav stručni štab. Zaista fantastičan posao. Imao sam priliku da ih gledam u Istanbulu na prijateljskom turniru i bio sam oduševljen načinom na koji su krenuli prijateljsku utakmicu protiv Litvanije, gde su u prvom poluvremenu imali minus od 20+ poena i onda su u okrenuli utakmicu i pobedili. To zaista treba da krasi sve selekcije Srbije, način na koji se bore, karakter, ta pojačana doza patriotizma, igranja za dres i grb. Svi smo ponosni na njih, ogromne čestitke. Za mene je uspeh bio ulazak u polufinale, a ovo je zaista još fantastičnije - izjavio je selektor Alimpijević.