Reprezentacija Srbije osvojila je u Sloveniji tri srebrne i jednu bronzanu medalju, uz veliki broj plasmana u finale i nastupa koji ohrabruju pred nastavak sezone.



Do srebrnih odličja stigli su Petar Čvokić u bacanju diska (1,5 kg) hicem od 54,02 m, čime je ispunio i normu za Evropsko prvenstvo za mlađe juniore i juniorke (U18), Martina Burčer u bacanju diska rezultatom 46,39 m, kao i Ivan Pajkić, koji je u skoku uvis preskočio 2,07 m.

Bronzanu medalju osvojila je muška štafeta 4×100 m u sastavu Uroš Branković, Lazar Stojiljković, Stefan Đura i Petar Tihojević, koja je kroz cilj prošla za 43,34 sekunde.

Pored osvajača medalja, srpski reprezentativci ostvarili su još nekoliko zapaženih plasmana. Maksim Hasečić zauzeo je četvrto mesto na 3.000 m rezultatom 9:24,60, dok su Mia Janjić u skoku uvis (1,68 m), Jana Stošić u bacanju kugle (14,76 m) i Martina Burčer u bacanju kladiva (54,58 m) takmičenje završili na petoj poziciji.

Sedmoplasirani su bili Anđela Cvetković u skoku udalj, Nikola Berić u bacanju kladiva i Ognjen Popov, koji je pobedio u svojoj kvalifikacionoj grupi na 800 m, a takmičenje završio na sedmom mestu u ukupnom plasmanu.

Među deset najboljih našli su se i Andreja Radisavljević (8. mesto, troskok), Novak Perišić (8. mesto, 2.000 m stipl), Lazar Stojiljković (9. mesto, skok udalj), Jana Lovčević (9. mesto u bacanju kugle i 4. mesto u bacanju diska), Mona Pavlović (9. mesto, troskok), Đorđe Ristanović (10. mesto, bacanje koplja), Kaid Koca (10. mesto, 1.500 m), Maša Krizmanić (11. mesto, 800 m), Aleksa Bajin (11. mesto na 400 m), Mihajlo Raković (11. mesto, troskok), kao i brojni drugi reprezentativci koji su dostojno predstavljali Srbiju u jakoj regionalnoj konkurenciji.

U okviru programa takmičenja, ali van konkurencije (VK), nastupili su i Lena Bogdanović, Nađa Savić i Stefan Đura u disciplinama koje nisu bile u zvaničnom programu Balkanskog prvenstva. Bogdanović je na 400 m prepone ostvarila odlično vreme od 58,71 sekundu, Savić je u skoku motkom preskočila 3,25 m, dok je Đura na 400 m prepone istrčao 57,70 sekundi, potvrdivši dobru formu pred naredna takmičenja.