Doskorašnji igrač Partizan Dilan Osetkovski novi je košarkaš Valensije.

Prošlosezonska senzacija u Evroligi kojoj je malo nedostajalo da ode na Fajnal For ostala je bez gotovo svih glavnih igrača, kao i trenera Pedra Martinesa i polako radi na pojačanjima svog rostera.

Prema rečima košarkaškog agenta koji zastupa Dilana Osetkovskog, Miodraga Ražnatovića, Amerikanac je i zvanično novi član Valensije.

Osetkovski je tokom sezone u Evroligi odigrao 25 utakmica i prosečno beležio 6,7 poena, 2,6 skokova, 1,0 asistenciju i 1,0 ukradenu loptu za nešto više od 18 minuta na parketu.