Osvrnuo se na nekoliko "potpisa" koji dolaze iz evropskih klubova.

Nakon Tarika Biberovića i Alfe Dijaloa, preko Atlantika je otišao i Mario Hezonja.

-Tokom prethodnih nekoliko godina, čujem zlonamerne tvrdnje da, iz finansijskih razloga, moji NBA partneri i ja, ne želimo da obezbedimo NBA ugovore za evropske veterane - napisao je Ražnatović.

Te tvrdnje su dobile još veći zamah ovog leta kada su Biberović, Dijalo i Hezonja potpisali NBA ugovore, što je izazvalo iznenađenje, ako ne i potpuni šok, u evropskoj košarkaškoj zajednici - dodao je on.

Podsetimo, Dijalo je prešao iz Monaka u Denver, Biberović je dres Fenerbahčea zamenio Dalasovim, dok je Hezonja napustio Madrid i otišao u Klivlend.