U čemu je problem?

Prema informacijama koje prenosi portal “Hog Sports”, Mika Murinen još nije dobio odobrenje NCAA da nastupi sledeće sezone.

Mnoge je čudilo zbog čega je Murinen naveden na zvaničnom sajtu Partizana kao jedan od prvotimaca, iako je bilo jasno da za crno-bele više neće igrati. Sada je razlog i jasan.

„Mršavi Isus“ trenutno može da trenira i učestvuje u ostalim timskim aktivnostima, ali nema pravo da igra utakmice za Rejzorbekse dok NCAA ne potvrdi njegov status. Murinen nije proglašen nepodobnim za nastup, već postupak provere još nije završen.

Nije poznato kada bi konačna odluka mogla da bude doneta, ali u Arkanzasu veruju da će nekadašnji košarkaš Partizana dobiti potrebnu dozvolu pre početka sezone.

Šta se čeka?

“Pravo nastupa u NCAA ne bi trebalo da dobiju sportisti koji su potpisali ugovor, igrali ili primali novac od ekipe iz lige u kojoj je minimalna naknada veća od stvarnih i neophodnih troškova bavljenja sportom. Murinenov slučaj zbog toga zahteva dodatno tumačenje. On nije samo trenirao sa profesionalnim timom, već je bio pod ugovorom sa Partizanom i nastupao u najjačem evropskom klupskom takmičenju”, piše “Hog Sports”.

Ipak, kako se navodi u ovom izveštaju, zasad nema nagoveštaja da će NCAA konačno odbiti njegov zahtev. U Arkanzasu vlada optimizam da će proces biti završen na vreme i da će Finac biti na raspolaganju kada počne takmičarska sezona.