Ko god da je pratio transfer "dramu" Partizana, veoma dobro zna šta je bilo sa Armonijem Bruksom. Partizan je prvi tim koji je kontaktirao američkog beka koji iza sebe ima sjajnu sezonu u Olimpiji iz Miliana koju je krunisao titulom prvaka Italije, ali i zvanjem MVP-a finalne serije. Već tada je bilo poznato da je klub iz Humske zainteresovan za usluge ovog igrača. Prema informacijama Mozzart Sporta, pregovori su bili dugotrajni, ali na kraju uspešni, barem su tako mislili svi u Partizanu jer je apsolutno svaki detalj bio dogovoren i sve što je ostalo je bilo da se stavi potpis kako bi sportski sektor ozvaničio dolazak momka za koga se smatralo da bi bio idealan u paru sa Karlikom Džonsom i tada dolazi do preorketa.

Zastupnici Armonija Bruksa su bili kontaktirani od strane Asvela i umesto da kažu da je njihov igrač pronašao angažman, oni su krenuli u "novu akciju". Asvel je dao više para od Partizana i ugovor koji je bio na potpisu je propao. Sve posle toga je bila lančana reakcija prvobitnog posla koji je propao.

Tu je bio i Peti Mils. Prekaljeni NBA as koji je prošle sezone odigrao izvanredno na Tenerifima uprkos što ima 37 godina. Partizan ga je pikirao tada da bude zanimljivo ime u ekipi i neko ko bi bio ozbiljan marketinški pogodak.

Informacije Mozzart Sporta kažu da je Mils dobio ugovor na jednu sezonu, ali je Australijanac zahtevao dve sezone što je dobio od Asvela i svog nekadašnjeg saigrača Tonija Parkera u San Antoniju.

Međutim, kako sada stvari stoje, sve pada u vodu i ostaje veliko pitanje da li će Partizan da se aktivira, pre svega po pitanju Armonija Bruksa, posebno ako znamo da je Kajl Olman na "ledu", zbog najnovijih dešavanja na tržištu.

Razlog ove iznenadne rasprodaje i neizvesnosti Asvela jeste finansijski slom. Kako je još sredinom jula objavio L'Équipe, azijski investitor koji je trebalo da pokrije više od polovine klupskog budžeta nije priložio garancije, zbog čega je Asvel pred nadležnim organima morao da predstavi revidirani plan. Umesto prvobitno planiranog istorijskog budžeta od 59 miliona evra (sa neto platnim spiskom većim od 20 miliona), Asvelje prinuđen da spusti budžet na "svega" 24 miliona evra.

Poslednja klupska objava o pojačanjima stigla je još 8. jula, a od tada u Lionu vlada potpuni tajac dok igrači ubrzano traže nove evroligaške destinacije.