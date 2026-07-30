Košarkaški klub Asvel je ušao premabiciozno u prelazni rok i doveli su neke od najskupljič igrača na tržištu.

Ipak, sve se promenilo preko noći pošto finansijski fond koji je to trebao da finasira se povukao.

Odmah se postavilo pitanje šta će biti sa igračima koje su doveli, a Panatinaikos je odmah krenuo po potpis Silvana Fransiska.

Tim povodom Asvel je izjavio da nema nameru da pusti Fransiska i da je on centar novog projekta. Takođe su izjavili da će ispoštovati ugovor do kraja.

Sa druge strane Eurohoops javlja da je Panatinaikos završio sve oko prelaska Fransiska. Platiće obeštećenje 450 hiljada evra i dovesti Francuza da dodatno ojačaju tim koji za cilj ima osvajanje svih trofeja na redne sezone.

Šta je istina? Pokazaće vreme...