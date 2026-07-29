Partizan aktivno radi na sklapanju tima za novu sezonu. Crno-beli su do sada predstavili šest pojačanja, ali posao još uvek nije završen.

Jedan od igrača koji se mesecima dovodi u vezu sa Parnim valjkom je Kajl Olmen. Navodno su dve strane postigle dogovor još krajem prošle sezone, ali bi vrlo lako moglo da se desi da američki bek na kraju ne dođe u Beograd.

Prema informacijama portala "Basketball Sphere", upravo je njegov transfer trenutno pod velikim znakom pitanja. Naime, u međuvremenu su se na tržištu pojavila zvučnija imena koja su privukla pažnju Partizana. Zbog toga postoji mogućnost da reprezentativac Crne Gore uopšte ne obuče crno-beli dres.

Kao jedna od opcija pominje se raskid dogovora uz odgovarajuću nadoknadu, ali i mogućnost da Olmen bude prosleđen na pozajmicu.

Deluje da je dolazak Luke Vildose promenio planove Partizana, pošto se prilika za angažovanje igrača njegovog renomea pojavila neočekivano. Tokom leta sa crno-belima su povezivani i Loni Voker, o čemu su pisali izraelski mediji, kao i Vendel Mur, koji je na kraju završio u Virtusu. Pošto je reč o bekovima, jasno je da je konkurencija za mesto u timu postala znatno veća, pa je Olmen pao u drugi plan.

Pored Vildoze, Partizan je ozvaničio Kevarijusa Hejsa, Lamara Stivensa, Alesandra Pajolu, Nikolu Tanaskovića i Dereka Vilisa. Očekivalo se da sledeći bude upravo Olmen, ali bi moglo da dođe do velikog preokreta.