Prema navodima izraelskih medija, Milton je nadomak potpisa za Hapoel iz Jerusalima, koji će od ove sezone sa klupe voditi Saša Obradović. Klub ga je označio kao prioritetno pojačanje nakon što nije uspeo da postigne dogovor sa Vendelom Murom.

Milton je prethodne sezone nastupao za Partizan, ali je veliki deo takmičarske godine propustio zbog povrede. Čak i kada je bio na raspolaganju, ostavljao je utisak košarkaša kojem je bilo potrebno vreme da se privikne na evropski stil igre, pa svojim nastupima u crno-belom dresu nije uspeo da ostavi značajniji utisak.

Uprkos tome, u Hapoelu smatraju da bi mogao da bude pravo rešenje za njihov tim, a prema istim izvorima, dve strane su veoma blizu konačnog dogovora.

Tokom letnjeg prelaznog roka klub iz Jerusalima već je angažovao Kenija Loftona Džuniora, Dejvida Rudija, Džejlina Smita i Dušana Milića.