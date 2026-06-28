Šejk Milton bi posle jedne sezone mogao da napusti Partizan.

Američki košarkaš je prošle godine stigao kao veliko pojačanje, ali je potpuno podbacio i crno-beli žele da ga se reše. Ono što je dobra stvar za srpski klub jeste da postoji određeni prostor za manevar..

Kako navodi "Mozzart Sport", ugovor Miltona sadrži izlazne klauzule.

On je, kao i Džabari Parker, potpisao dvogodišnji ugovor vredan oko 2.500.000 evra po sezoni, ali je u slučaju Miltona predviđena opcija raskida saradnje do 10. jula. U tom slučaju Partizan bi isplatio znatno manji iznos od punog godišnjeg ugovora.

Zanimljiv detalj je i potencijalni scenario u kojem bi crno-beli mogli čak i da profitiraju. Ukoliko Šejk Milton do 5. jula potpiše NBA ugovor, aktivirala bi se klauzula po kojoj bi on Partizanu morao da uplati 1.000.000 dolara. Ipak, takav ishod se u ovom trenutku smatra gotovo nemogućim.

Prema trenutnim informacijama, najrealniji scenario je da će saradnja sa američkim bekovima biti prekinuta uz isplatu umanjene sume, čime bi klub iz Beograda završio finansijske obaveze prema nekadašnjem igraču Los Anđeles Lejkersa.

Sa druge strane, situacija oko Parkera je dosta komplikovanija. On je drugi deo sezone proveo na pozajmici u Huventudu. Jasno je da više neće nositi dres Partizana, ali ostaje da se vidi kako će se crno-beli rešiti njegovog astronomskog ugovora.