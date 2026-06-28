Muška kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (igrači do 17 godina) pobedila je danas selekciju Venecuele rezultatom 84:53 (25:20, 25:4, 16:15, 18:14) u meču drugog kola grupe D na Svetskom prvenstvu (U17), koje se održava u Istanbulu.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Kusturica sa 19 poena, dok je Ognjen Simjanovski dodao 14. U selekciji Australije istakao se Karlos Perez sa 14 poena.

U drugom meču drugog kola grupe D igraju Australija i Obala Slonovače. Srbija je juče u prvom kolu poražena od Australije 88:66, dok je Obala Slonovače savladala Venecuelu 74:63.

U trećem kolu, koje je na programu 30. juna, sastaće se Srbija - Obala Slonovače (16.30 časova) i Venecuela - Australija (16.30).