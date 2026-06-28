Trenutno nemam reči za ono što se dogodilo u poslednjih 90 sekundi, mislim da nikada nisam doživeo nešto slično, a verovatno nije ni većina drugih ljudi, izjavio je danas selektor fudbalske reprezentacije Austrije Ralf Rangnik posle remija sa Alžirom na Svetskom prvenstvu.

Fudbaleri Austrije i Alžira plasirali su se u šesnaestinu finala SP, pošto su ranije danas u Kanzas Sitiju odigrali nerešeno 3:3 u poslednjem kolu grupe J na SP.

Austrija je do boda protiv Alžira i plasmana u nokaut fazu stigla golom Saše Kalajdžića u 90+6. minutu.

Rangnik je istakao da će meč između Austrije i Alžira da se dugo pamti.

- Gubili smo 3:2, regularni deo utakmice praktično je već bio završen, a onda smo se, posle te izmene, nekako vratili u meč. Neverovatno - rekao je Rangnik, koji je dodao da je njegova ekipa pokazala karakter u trenucima kada se poraz činio neizbežnim.

Fudbaleri Austrije su završili na drugom mestu na tabeli grupe J sa četiri boda, a u šesnaestini finala SP 2. jula igraće protiv Španije.