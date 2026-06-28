Fudbaleri Austrije su u dramatičnoj završnici uspeli da izbore plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.

Evropska selekcija je gubila od Alžira sa 3:2, a onda je Saša Kalajdžić golom u nadoknadi vremena doneo svom timu remi i nokaut fazu. Reč je o fudbaleru srpskog porekla koji je veći deo karijere imao problema sa povredama, ali je iz senke postao junak cele nacije.

Kalajdžić je ušao sa klupe i u bukvalno prvom kontaktu sa loptom postigao pogodak koji je promenio sudbinu čitave grupe. Taj gol doneo je Austriji istorijski plasman među 16 najboljih selekcija sveta, i istovremeno izbacio Iran sa Mundijala.

Ima 28 godina, a karijeru je počeo u Admiri Vaker. Već u debitantskoj sezoni je polomio metatarzalnu kost i propustio 25 utakmica. Ubrzo su usledili novi problemi sa skočnim zglobom i kolenom, koji su ga odvojili od trenažnog procesa dodatnih 140 dana.

Čak tri puta je kidao prednje ukrštene ligamente kolena, zbog čega je van terena proveo više od hiljadu dana. Ovi pehovi pratili su ga od Admire, preko Štutgarta, gde su ga nove teške povrede konstantno udaljavale sa terena na duže periode.

Uprkos ogromnim problemima sa povredama, klubovi su verovali u njegov potencijal. Tržišna vrednost ovog golgetera u jednom momentu je iznosila čak 19 miliona evra. Kalajdžić se svaki put vraćao, i to, jači nego ranije. U više navrata je pokazao mentalnu snagu i upornost.

Prekretnica je bio povratak u Austriju gde je potpisao za LASK. Zahvaljujući sjajnim partijama, golovima i asistencijama u austrijskom prvenstvu, skrenuo je pažnju javnosti i obezbedio poziv selektora za Svetsko prvenstvo.

Onda je usledio istorijski momenat. Austrija je bila na konopcima, a onda je Kalajdžić ušao u igru i postigao istorijski pogodak za veliko slavlje.