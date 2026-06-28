Fudbalska reprezentacija Hrvatske je u poslednji čas izborila plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva. "Vatreni" su u trećem kolu grupe L pobedili Ganu sa 2:1 i tako završili na drugom mestu na tabeli.

Zlatko Dalić i njegovi izabranici su bili pod velikim pritiskom jer bi porazom završili takmičenje već u grupi, ali su ponovo pokazali karakter i prošli u nokaut fazu, a tamo ih čeka pravi pakao.

Hrvatska će u šesnaestini finala igrati protiv Portugala koji je remijem sa Kolumbijom završio kao drugi u grupi K. Tako će naši susedi već na startu nokaut faze odmeriti snage sa jednim od favorita za titulu. Luka Modrić i Kristijano Ronaldo će se sastati oči u oči.

Ukoliko iznenade i eliminišu Portugal, Hrvate potencijalno čeka još teži protivnik, jer bi mogli u osmini finala da se sastanu sa Španijom, pod uslovom da aktuelni prvak Evrope prethodno izbaci Austriju.

Uspela je Hrvatska nekako da prođe grupu, sada je čeka veoma težak izazov, ali je ovaj tim na prethodna dva Mundijala pokazao da može da pobedi kvalitetnije od sebe.