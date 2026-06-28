Stiv Klark nije više selektor reprezentacije Škotske, saopštio je danas Fudbalski savez Škotske.

U saopštenju se navodi da je Klark podneo ostavku pošto Škotska nije uspela da izbori plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Fudbaleri Škotske su takmičenje na Mundijalu završilo na trećem mestu na tabeli grupe C sa tri boda. Škotska je pobedila Haiti (1:0), a potom je poražena od Maroka (0:1) i Brazila (0:3).

Međutim, selekcija Škotske nije uspela da se kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija plasira u nokaut fazu Mundijala.

Klark (62) je bio selektor Škotske od 2019. godine.

- Najemotivniji deo ovog oproštaja odnosi se na moje igrače. Bez njih ne bismo imali nijednu uspomenu koju smo zajedno stvorili od 2019. godine do danas. Oni zaslužuju sve pohvale koje dobijaju i bila mi je velika čast što sam bio njihov selektor. Hvala svima i želim puno sreće mom nasledniku - izjavio je Klark.