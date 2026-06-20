Fudbaleri Maroka pobedili su Škotsku rezultatom 1:0 u meču drugog kola grupe C na Svetskom prvenstvu. Šampion Afrike je tako došao do prve pobede na šampionatu i sada ima četiri boda, dok je evropska ekipa ostala na tri.

Utakmica je počela najbolje moguće za Marokance koji su poveli već u drugom minutu. Ispala je odbrana Škotske, a Saibari je prihvatio loptu u kaznenom prostoru, namestio se i zakucao loptu iza leđa Ganu. To je ujedno i najbrži gol na ovogodišnjem Mundijalu.

Mogao je novi napadač Bajerna vrlo brzo da postigne i drugi pogodak. Unahi je poslao nešto jači pas ka Saibariju koji je ostao na krivoj nozi.

Nedugo zatim ponovo prete Marokanci. Raspoloženi Brahim Dijaz je poslao dugu loptu ka Ašrafu Hakimiju koji se našao u prilici, ali je Gan dobro intervenisao.

Dominacija afričke selekcije se nastavila i nakon pauze za osveženje. Dijaz je odložio loptu El Ajnauiju koji je imao odličnu poziciju za udarac, ali je gađao preko gola. U 35. minutu kolosalna prilika za Maroko. El Kanus je dobio savršenu loptu, izašao sam ispred Gana, ali se propisno obrukao i šutirao preko gola.

Škoti su tek u završnici prvog poluvremena počeli da daju znake života, a prvu pravu priliku imali su u nadoknadi vremena. Robertson je uputio vrlo dobar centaršut, ali je na drugoj stative Mekgin lose zahvatio loptu.

Gde su stali u prvom, Marokanci su nastavili na početku drugog poluvremena. Ponovo se Saibari našao u prilici. Posle dobrog ubacivanja sa leve strane je pogodio prečku.

Nedugo zatim šansa za El Kanusa koji je bio najviši u skoku i gađao glavom, ali je Gan sjajno odbranio.

U 64. minutu pokušaj Kristija sa distance. Lopta je otišla preko gola, ali su Škoti konačno pripretili.

Od tog momenta su Škoti preuzeli inicijativu, dok su se Marokanci povukli i fokusirali na čuvanje rezultata. Sve do 85. minuta nije bilo većih uzbuđenja, a onda je Mektominej mogao da donese izjednačenje. Imao je fudbaler Napolija izglednu poziciju za šut, raspalio je po lopti, ali je njegov tim od svega dobio samo korner.

Igrači Maroka su u završnici uspeli da odbiju sve napade Škota i tako dođu do važna tri boda u borbi za prvo mesto u grupi.

U poslednjem kolu će Maroko igrati protiv Haitija, dok Škotsku čeka okršaj sa Brazilom.

ŠKOTSKA - MAROKO 0:1

Stadion: Žilet

Sudija: Ilgiz Tanašev (Uzbekistan)

ŠKOTSKA: Gan - Henli, Hendri, Tirni - Peterson, Mektomini, Ferguson, Roberson - Mekgin, Kristi - Adams.

MAROKO: Bono - Hakimi, Dijop, Rijad, Mazraui - El Ajnaui, Buadi - Dijaz, Unahi, El Kanus - Saibari.

85. minut - Odlična prilika za Mektomineja. Ušao je fudbaler Napolija u kazneni prostor i snažno šutirao, ali od svega samo korner.

81. minut - Bez mnogo uzbuđenja u poslednjih petnaestak minuta. Marokanci su se svesno povukli i čuvaju rezultat, dok Škoti sada imaju više loptu u nogama, ali bez konkretne šanse.

64. minut - Preti sada Škotska. Kristi je probao sa distance, nije bio precizan.

52. minut - Nova velika šansa za El Kanusa. Gađao je Marokanac glavom posle dobrog centaršuta, ali je Gan odlično odbranio i sprečio gol.

50. minut - Evo prve prilike u nastavku za Maroko. Dobio je Saibari loptu u petercu i šutirao, ali su Škoti uspeli da se odbrane.

Kraj prvog poluvremena!

45+1 minut - Konačno preti Škotska. Odličan centaršut Robertsona, ali je Mekgin loše reagovao na drugoj stativi i propala je lepa prilika.

36. minut - Stopostotna šansa za Maroko. El Kanus je izašao ispred Gana, ali je previše nonšalantno šutirao i lopta je otišla pored gola,

30. minut - Dominacija Maroka od samog starta. Dijaz je sada odlično probio i ostavio loptu El Ajnauiju koji je snažno šutirao, ali nije bio precizan.

18. minut - Opet preti afrička selekcija. Brahim Dijaz je poslao sjajan pas ka Hakimiju, ali je Gan intervenisao ispred desnog beka Pari Sen Žermena.

10. minut - Sjajno su Marokanci ušli u meč. Imali su sada priliku da dupliraju prednost. Unahi je poslao nešto jači pas ka Saibariju. koji je bio sam na drugoj stativi. Ostao je na krivoj nozi strelac gola.

2. minut - Goooool! Maroko već vodi! Kakav početak utakmice! Zakasnio je Henli, ispala je odbrana Škotske, Saibari je izašao oči u oči sa Ganom. Raspalio je po lopti i pogodio. Ovo je najbrži gol u dosadašnjem toku Mundijala.

Utakmica je počela!

23:00 - Škoti su na startu takmičenja savladali Haiti rezultatom 1:0, dok je afrička selekcija odigrala 1:1 sa Brazilom.

22:55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola grupe C na Svetskom prvenstvu između Škotske i Maroka. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Bostona.