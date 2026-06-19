Dušan Alimpijević i Bešiktaš su poraženi u finalu prvenstva Turske od Fenerbahčea sa 3:1 u seriji. Crno-beli su dobili prvi meč u gostima, ali je onda ekipa Šarunasa Jasikevičijusa vezala tri pobede i tako odbranila titulu prvaka.

Uprkos porazu, navijači Bešiktaša su posle meča ukazali veliku čast Alimpijeviću. Nisu zaboravili činjenicu da je selektor Srbije sa Bešiktašom došao i do finala Evrokupa, a potom i turskog šampionata, što je veliki uspeh za ovaj klub.

Nakon završetka meča usledilo je skandiranje imena Dušana Alimpijevića i veliki aplauzi. Vikali su navijači "Dušan, Dušan", a Alimpijević im je otpozdravio aplauzom i pozdravio ih i zahvalio se na podršci.