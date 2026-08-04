Ovaj poznati portal (TMZ) je došao u posed sudskih dokumenata koje je Anamarija Goltes podnela u ponedeljak.

Tu se navodi da je Špankinja zatražila od sudije u Los Anđelesu da njen zahtev bude odbačen, uz obrazloženje koje je potpisala i u kojem je navela da joj je namera da ona i Luka Dončić reše nesuglasice oko ovoga sporazumno u zajedničkom dogovoru.

-Povlačim svoj zahtev za određivanje alimentacije sa jasnom namerom da ovo pitanje rešimo sporazumno i zajedničkim dogovorom, u najboljem interesu naše dece - izjava je Anamarije Goltes.

Inače, Luka Dončić i njegov pravni tim su odbacili njen zahtev za alimentaciju, kao i za nadoknadu advokatskih troškova, jer nema pravni osnov, pošto je podnet u Kaliforniji, iako deca žive u Sloveniji.

Luka i njegov advokat, Laura Vaser naveli su da je as Los Anđeles Lejkersa pokušao da ubedi Anamariju da se preseli sa decom u Kaliforniju, ali da je to ona odbila i od maja živi sa decom u Sloveniji.

Podsetimo, Luka Dončić i Anamarija Goltes su bili u vezi od tinejdžerskih dana, a ljubav koja je trajala 10 godina su krunisali brakom i imaju dve ćerke - dvogodišnju Gabrijelu i sedmomesečnu Oliviju.

Kako je TMZ ranije objavio, NBA zvezda je takođe tražila odbacivanje postupka, tvrdeći da njen zahtev za alimentaciju i naknadu advokatskih troškova nema pravni osnov, jer je podnet u Kaliforniji, iako deca žive u Sloveniji.

Luka i njegova advokatica, Laura Wasser, naveli su da je pokušao da ubedi Anamariju da se sa decom preseli u Kaliforniju, ali je ona to odbila i od prošlog maja sa njima živi u Sloveniji.