Prema informacijama Marka Stajna, nekadašnji NBA trener godine i aktuelni savetnik Detroit Pistonsa pojavio se kao jedna od glavnih opcija za klupu novog rimskog projekta.

Klub iz Rima istovremeno razmatra i nekoliko evropskih trenera, a konačna odluka trebalo bi da bude doneta u narednom periodu.

Kejsi ima 69 godina, a od 2023. radi kao viši savetnik za košarkaške operacije u Detroitu. Tokom trenerske karijere vodio je Minesotu, Toronto i Detroit, a 2018. godine proglašen je za najboljeg trenera NBA lige, nakon što je sa Reptorsima ostvario rekord franšize sa 59 pobeda u regularnoj sezoni.

Iskusni stručnjak ima i zajedničku istoriju sa Donijem Nelsonom, jednim od osnivača BC Roma SPQR. Kejsi je tri sezone bio pomoćni trener u Dalas Maveriksima i bio je deo stručnog štaba koji je 2011. osvojio NBA titulu, dok je Nelson radio u upravi kluba.

BC Roma SPQR nastala je nakon kupovine Vanoli Kremone i preseljenja franšize u Rim pred sezonu 2026/27.

U vlasničkoj strukturi nalaze se Doni Nelson, Luka Dončić, nekadašnji litvanski reprezentativac Rimantas Kaukenas i legendarni italijanski trener Valerio Bjankini.

Klub će u prvoj sezoni igrati Seriju A i Evrokup, a istovremeno želi da se pozicionira kao kandidat za planirano NBA Europe takmičenje.