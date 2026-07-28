Iako nastupa za reprezentaciju Slovenije, Luka Dončić je veoma privržen Srbiji, a zanimljivo je da vuče poreklo sa Kosova i Metohije, gde žive njegovi rođaci, sa kojima je u kontaktu.

Stojan Dončić je brat Lukinog dede i živi u selu Biča koje se nalazi u Drenici, između opština Кlina i Srbica. Njegov rođeni brat Srbobran je sa suprugom početkom osamdesetih otišao u Sloveniju gde je dobio sina Sašu, a zatim i unuka Luku.

Stojan povremeno prati igru pod obručima. Trudi se da utakmice asa Los Anđeles Lejkersa ne propusti.

- Svi gledamo Luku bez obzira gde igra, on je naša krv. Puno mi je srce. Često, kako ja, tako i ostali članovi porodice zaplačemo. Vrlo sam ponosan, a zahvaljujući Luki, jako smo popularni. Gde god da se pojavimo, pitaju šta nam je Dončić. Ipak, moram reći da smo mi vrlo skromni, pa se Lukom i ne hvalimo - rekao je Stojan pre nekoliko godina u jednom intervjuu.

On je dodao da se povremeno čuje sa unukom i da mu Luka šalje video snimke sa proslava Vaskrsa i Božića.

- Čujemo se povremeno, vrlo je zauzet. Dosta Albanaca pita da li sam Lukin rođak. Mada, ponekad izbegavam da kažem da sam mu deda-stric, nije sigurno. Najčešće me pitaju da li bi nekad igrao za Kosovo. Možda nekad, kada bi Kosovo postalo Amerika. Nije igrao za Srbiju, što bi igrao za Kosovo. Neće da igra nikad - jasan je Stojan.

Stojan bi voleo da Luka dođe da odigra basket sa bratom Veljkom koji je vaterpolista. Imao je želju da dođe na Kosovo, ali mu je njegov bivši klub Dalas, tada to zabranio.

- Luka želi da dođe, ali njegov klub mu brani, jer smatra da nije bezbedno. Dočekaću da Luka dođe i baci ovu loptu u koš, pre toga neću umreti, dok ne vidim kako oni bacaju loptu - poručio je Stojan svojevremeno.

Dončić je jednom prilikom u provodu u društvu Zorana Dragića, kome je otac takođe Srbin, pevao čuvenu pesmu "Vidovdan".