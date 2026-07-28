Prvak Saudijske Arabije, moćne kraljevine na Bliskom istoku gde para ima koliko i peska, ne može da dovodi pojačanja zbog duga od 200 miliona dolara!

Ako je verovati vestima iz tog kraja sveta, koliko spokojnog zbog neizmernog bogatstva, toliko osuđenog na večiti strah od rata (za naftu), klub Kristijana Ronalda kasni s platama, raznim drugim isplatama... Nema ni angažovanja igrača, sve dok se požar ne ugasi. A za to vreme Georgina gori na portugalskom suncu.

Nevenčana supruga kapitena Al Nasra ponosno pokazuje obline na terenu za golf u rodnoj zemlji fudbalskog superstara, kao što je zagrmela nedavno na Mundijalu. To što nije bila u tradicionalnoj odeći za taj sport nije važno, zar ne? Obukla je ružičasti dvodelni kupaći kostim kako bi, naravno, reklamirala sopstveni modni brend. Pokazala je, uzgred, i kako Ronaldo igra na zelenom terenu.

Zahvaljujući ovakvim fotkama, te onima na kojima prikazuje luksuzan život uz prvog milijardera među fudbalerima, 32-godišnja argentinsko-španska influenserka ima ogromnu armiju pratilaca na mrežama - samo na Instagramu 76,4 miliona. Ovu objavu su zasuli lajkovima (2,1 milion) i komentarima u kojima se kaže:

„Sestro, Portugal ti odlično stoji“, „Prelepa“, „Izgledaš neverovatno“, „Najbolja stvar koju sam videla na terenu za golf“...

Ronaldo je, podsećanja radi, avgusta 2025. prstenom od 4,5 miliona evra verio majku dve svoje ćerke - ostalu decu mu rodile surogat majke - a kao termin svadbe, najiščekivanije u svetu sporta, figurira septembar ove godine.

Fudbaleri Al Nasra se pripremaju u Lisabonu pod vođstvom novog trenera, Grka s australijskim pasošem Angelosa Postekoglua. Nema sumnje da je Ronaldo uticao na izbor destinacije za trening-kamp u kojem bi trebalo da se pojavi posle (nezasluženog) odmora od Mundijala.