Saša Grant u Rejer Veneciji. Pasionirani ljubitelji košarke znaju da su „lavovi“ doveli bivšeg evroligaškog igrača pred kojim je dokazivanje na drugoj najvećoj sceni.

Pitomac Bajerna, u čijem dresu je i debitovao u elitnom klupskom takmičenju na Starom kontinentu u sezoni 2019/20. (zajedno s narednom sakupio 16 mečeva), došao je u tim Nevena Spahije kao pojačanje za Evrokup. I za korak dalje u Seriji A, a to bi za prošlosezonskog finalistu značilo osvajanje pete titule u istoriji. Poslednji put grad na 126 ostrva povezanih s 472 mosta slavio je košarkaškog šampiona Italije pre šest godina.

- Osetio sam Rejerovo interesovanje još krajem prošle sezone, a sad kad sam došao, odmah sam shvatio da je ovo ogromna prilika. Donosim energiju, odbranu i skokove, to su temelji moje igre - rekao je 24-godišnjak iz Kaljarija za kojim je sezona u dresu Kremone.

Pored kvaliteta na parketu, sin Engleza jamajčanskog porekla i majke Sardinke u prestonicu turizma - godišnja poseta gostiju ide do 30 miliona! - dovodi devojku za kojom će padati vilice širom Venecije za grudima veličine XXX...

Grant je, naime, u ljubavi s Marijom Aregini, sportskom novinarkom koja ima sopstvenu emisiju o boksu i fudbalu. Sad će valjda da uvrsti i košarku. Radila je i kao voditeljka za TV Real Madrid.

Plavokosa bomba je bila model i hostesa, sad je poznata i po fotkama na društvenim mrežama, posebno onim u kojima ova 28-godišnjakinja izaziva u bikiniju. Ko ih vidi, ne ostaje ravnodušan...

„Komentari nisu potrebni, slika govori sama za sebe“, „I nadgrobni spomenici bi se okretali“, „Ovo bi trebalo da bude nezakonito“, reakcije su njenih pratilaca na Instagramu.

Marija je tokom posete Njujorku početkom juna, dakle pre Mundijala, javno objavila vezu sa Sašom.

„Živeti punim plućima. Njujork je stanje uma“, napisala je tom prilikom uz fotke s ulica Velike jabuke kojima je šetala držeći se za ruke s dečkom.