Meksička političarka Sandra Kuevas privukla je pažnju na mrežama pošto je s dubokim dekolteom slavila s navijačima uspeh svoje reprezentacije.

El Tri je posle dva kola izborio plasman u šesnaestinu finala, pobedama protiv Južne Afrike (2:0) i Južne Koreje (1:0), a 40-godišnja političarka je digla buru na mrežama dok je uživala ispred spomenika Anđeo nezavisnosti.

Njeni pratioci su je uporedili s modelom Mar Kastro, nadimka Čikitibum, koja je stekla slavu tokom Mundijala 1986. Zbog velikih grudi, takođe.

- Šta da radim, ne mogu da ih skinem. Ne, ne doživljavam to kao napad. Već su mi dali nadimak iz 1986, zabavlja me to - rekla je 40-godišnja bivša načelnica Kvatemoka, gradske opštine Meksiko Sitija, čiji su mandat pratile brojne afere poput zloupotrebe položaja, sukoba s policajcima, romanse s narko-bosom...

Kontroverzna političarka je na mreži Iks objavila video sastavljen od snimaka na kojima pozira s navijačima, a to je izazvalo vulkan reakcija među fanovima koji su imali prilike da na ulicama glavnog grada vide neobičnog dvonožnog navijača.

„To je kao kad učenici otkriju da su i nastavnici ljudi van škole“, „Izgleda neverovatno, nek je ostave na miru“, „Pustite žene da budu žene“, „Potrebno nam je više ovakvih političara“, nizali su se komentari.

Meksiku je potreban bod iz duela s Češkom da s prvog mesta u grupi A prođe u nokaut-fazu Mundijala za koji ovde imate sve, a mogao bi i uz poraz ukoliko Južna Koreja ubedljivo ne savlada Južnu Afriku.