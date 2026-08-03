"Slatko besposličarenje“, napisala je Ana koja nikad nije boleje izgledala, zaključili su njeni fanovi, pa su pljuštali komplimenti: "Prelea", "Izgledaš neverovatno“, "Prirodna lepota“, "Predivna", "Kraljica", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Inače, razvod Ane i Bastijana je i dalje u toku, ali je naša lepotica očigledno sve prepustila advokatima, dok uživa u letu. Srpkinja je krajem prošle godine podnela zahtev za razvod posle devet godina braka, kako je njen advokat naveo zbog "nepomirljivih razlika", kao i tužbu za alimentaciju na Majorci.

Advokati su tražili da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza kako bi što pre krenuli svako svojim putem. Ana i Švajni imaju trojicu sinova, a nemački mediji su preneli da odlukom španskog suda Bastijan po detetu mora da plaća 15.000 evra mesečno.

Navodno Ana ima novog dečka i uživa u ljubavi, daleko od javnosti...