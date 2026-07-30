Fudbaler Kristijano Ronaldo i njegova dugogodišnja partnerka Georgina Rodrigez trebalo bi da se venčaju ove subote, 1. avgusta, pišu portugalski mediji.

Navodno, venčanje je zakazano i održaće se na luksuznom imanju Kinta da Regaleira u portugalskoj Sintri, nedaleko od Lisabona.

Par nije želeo da se mnogo zna o ovom događaju, pa je sve držao u tajnosti i isključivo za odabrane zvanice.

Među gostima se pominju fudbaleri Real Madrida Kilijan Mbape, Vinisijus Žunior i Rodrigo, kao i glumac Vin Dizel, novinar Pirs Morgan, pevačice Rijana i Dženifer Lopez, reperi Drejk i Trevis Skot, nekadašnji UFC šampion Habib Nurmagomedov, bivši engleski reprezentativac Rio Ferdinand, kao i popularni jutjuber i strimer Spid.

Ljubavna priča Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez počela je 2016. godine, kada su se upoznali u "Gučijevoj" prodavnici u Madridu, gde je Georgina tada radila. Posle gotovo deset godina zajedničkog života i porodice koju su zajedno izgradili, čini se da je došao trenutak da svoju vezu krunišu brakom.