Jedna od muza simpatične reprezentacije Zelenortskih Ostrva je Melani Mendeš, koja se ističe ne samo lepotom već i talentom i posvećenošću.

Reč je o verenici Stopire, do Mundijala 2026. najpoznatijeg reprezentativca egzotične zemlje, koja je izgradila sopstveni put kao foto-model i šminkerka, inspirišući mnoge žene elegancijom, snagom i autentičnošću. Spajajući glamur i jednostavnost, Melani otkriva suštinu prave muze - samouverena je, odlučna i zrači posebnim sjajem.

Definitivno Stopiri (38), kome je pravo ime Janik dos Santos Tavareš, upala je kašika u med. On je jedini fudbaler sa mađarskim pasošem koji je igrao na Mundijalu. Dobio ga je 2019. godine pošto je od 2012. punih 11 godina branio boje Fehervara. Iako levi bek, postigao je 22 gola i ostvario isto toliko asistencija na 265 utakmica. Igrao je i pod komandom Marka Nikolića.

Iako se povukao iz nacionalnog tima, kao i golman Vozinja, nije mogao da odbije poziv i ne zaigra na SP.

- Selektor me je pozvao i na kraju sam pristao da se vratim. Da sam propustio ovo neverovatno iskustvo, kajao bih se do kraja života. Naporno smo radili za trenutke poput ovih, a sam plasman na SP već je bio ostvarenje sna. Remi sa Španijom nadmašio je sva naša očekivanja. Znali smo da nas mnogi smatraju slabijim timom, ali smo na turnir došli odlučni da pružimo svoj maksimum - izjavio je Stopira.

Senzacija

Stopira je najpre igrao za Sporting iz rodne Praje, onda za Santa Klaru, La Korunju B, Feirense, Fehervar da bi se 2024. vratio u portugalskog drugoligaša Torense s kojim je kajem sezone priredio senzaciju osvajanjem Kupa Portugala u duelu sa favorizovanim Sportingom iz Lisabona.