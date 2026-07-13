Fudbalska reprezentacija Brazila je završila takmičenje na Svetskom prvenstvu porazom od Norveške u osmini finala rezultatom 2:1.

Nejmar je odigrao dva meča na Mundijalu, a protiv "vikinga" je postigao gol u završnici iz penala. Posle eliminacije Nejmar je objavio kraj reprezentativne karijere u kojoj je postao najbolji strelac u istoriji "selesaa", sa 80 golova na 130 utakmica.

Nedugo zatim je 34-godišnji napadač dospeo u centar pažnje pošto je viđen kako igra poker.

Nejmar je učestvovao na prestižnom poker događaju "World Series of Poker" u Las Vegasu. Igrao je turnir u formatu Texas Hold’ema sa najviše šest igrača za stolom i ulogom od 10.000 dolara.

U međuvremenu, brazilska Serie A nastavlja se u četvrtak, kada Santos igra protiv Botafoga, ali još nije poznato hoće li Nejmar nastupiti na tom meču. Njemu je klub navodno dao nekoliko dodatnih dana odmora kako bi se potpuno oporavio od Mundijala.