Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlo Anćeloti izjavio je da se Nejmar oporavio od povrede i da je spreman za meč protiv Škotske u trećem kolu grupe C na Svetskom prvenstvu, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

Nejmar je zbog povrede propustio prve dve utakmice na SP protiv Maroka i Haitija. On je ove nedelje trenirao sa saigračima.

- Nejmar je veoma dobro trenirao ove nedelje, spreman je za igru. Veoma smo srećni što se vratio, on je igrač visokog kvaliteta. Može da odigra poluvreme ili svih 90 minuta. Radio je veoma naporno, tako da je spreman - rekao je Anćeloti.

Utakmica između Brazila i Škotske biće odigrana u Majamiju u ponoć između srede i četvrtka.

- Njegov stav je veoma dobar. Dobro je raspoložen, želimo što pre da ga vratimo u igru. On ima iskustvo i znanje i odlično se snalazi u igri - dodao je selektor Brazila.

Brazilski fudbaler Rafinja propustiće zbog povrede meč sa Škotskom.

- Škotska ima dobre i iskusne igrače kao što su Skot Mektomini i Džon Mekgin. Odavno nema lakih utakmica na SP. Spremni smo da odigramo težak meč - istakao je Anćeloti.

U drugoj utakmici trećeg kola grupe C sastaće se Maroko i Haiti.

Prvo mesto na tabeli drži Brazil sa četiri boda, koliko ima i drugoplasirani Maroko. Škotska je na trećem mestu sa tri, dok je Haiti poslednji bez bodova.