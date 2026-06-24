Fudbalska reprezentacija Hrvatske savladala je Panamu rezultatom 1:0 u utakmici drugog kola L grupe na Svetskom prvenstvu.

Pogodak vredan tri boda postigao je "rezervista" Ante Budimir u 54. minutu.

Selektor Zlatko Dalić nije bio zadovoljan rezultatom.

- Bili smo pod velikim pritiskom. Gotovo svaka lopta završavala je kod protivnika, a mnogo drugih situacija nas je potpuno izbacilo iz ritma. Nismo uspeli da se izborimo s tim na početku utakmice i zato sam bio pomalo ljut i reagovao sam na taj način.

- Iskreno, nisam očekivao da će utakmica biti toliko teška. Nismo reagovali na najbolji način, a možda je razlog bio pritisak, jer su nam ova tri boda bila neophodna za prolaz u narednu fazu.

Naredni izazov je Gana u borbi za drugo mesto u grupi.

- Nisam baš zadovoljan našom igrom, naročito prvim poluvremenom. Ali sada ću to ostaviti iza sebe i usmeriti pažnju na ono što nas očekuje.