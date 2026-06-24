Kako je Majami sa Janisovim dolaskom preuzeo i platu koja će za narednu sezonu iznositi 58.500.000 dolara, uz 14.000.000 koliko dolazi zajedno sa Bobijem Portisom, mnogi su se zapitali šta je sa ostatkom tima? Franšiza sa Floride trenutno ima samo osam igrača na raspolaganju i moraće kako zna i ume da popuni prostor kako bi na raspolaganju imala 15 igrača

Novinar i insajder Mark Stajn tvrdi da će Majami probati da unovči Jovićev ugovor vredan 16.000.000 dolara za narednu sezonu, kako bi drugačije rasporedila finansije i okupila oko Janisa i Bema kvalitetne šutere i iskusne igrače. To znači da će Majami u narednim danima i sedmicama tražiti tim koji bi bio zainteresovan za trejd.

U američkim medijima već se spekuliše o tome kako bi Majami mogao da rasporedi novac i izvuče maksimum. Prvi korak je navodno rastanak sa srpskim reprezentativcem, zatim da Endrju Vigins iskoristi opciju do 29. juna, izađe iz ugovora koji bi trebalo da mu donese 30.000.000 dolara i pristane na smanjenje plate. Ako bi se to dogodilo, Majami bi imao prostora da vrati nazad iskusnog Normana Pauela koji je od ovog leta neograničeni slobodni agent, ali i da krene po neka iskusna imena na veteranskom minimumu poput Tima Hardaveja.

To su sada neke od opcija. Hitu suštinski i ne preostaje mnogo toga, nego da roster napuni igračima na ugovorima za veteranski minimum koji iznosi 2.450.000 dolara. Trenutna projekcija za Majamijev seleri kep je već na 188.000.000 dolara i to bez Pauela, što je više od 23.000.000 preko “kepa”, a 12.000.000 ispod poreza na luksuz, 20.000.000 ispod prvog, a 33.000.000 ispod drugog nivoa.